Lombardia: 299 nuovi casi e 115 decessi. Polemica con il governo sulla riapertura

«Paradossale che alle 17,40 di venerdì non si sappia ancora cosa succederà lunedì – ha dichiarato in conferenza stampa l’assessore alla protezione civile Pietro Foroni – Come Regione abbiamo dato delle indicazioni con la volontà di riaprire il più possibile nel rispetto delle condizioni di sicurezza. Condizioni che, però, dovrà indicare il governo, stabilendo le linee guida. È in corso la verifica, speriamo entro la giornata di poter definire le varie situazioni per dare finalmente delle risposte ai cittadini».

Sono dati sostanzialmente in linea con quelli degli ultimi giorni quelli presentati oggi (venerdì) sulla situazione Coronavirus in Regione. I positivi sono 84119, con 299 nuovi casi, in calo rispetto a ieri; i tamponi processati giovedì sono stati 12162. I guariti sono 33817 (+3808), e continua a diminuire il numero delle persone ricoverate: in terapia intensiva sono 276 (-21), non in terapia intensiva 4705 (-113). I decessi ieri sono stati 115, da quando è iniziata la pandemia 15411. In provincia di Pavia i nuovi casi sono 23, con 4919 positivi.