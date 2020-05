Mortara, la Croce Rossa allestirà un ospedale da campo all’Asilo Vittoria

Due tende modulari che potranno ospitare fino a 20 malati Covid. La sala operativa regionale della Croce Rossa, su richiesta di Asst Pavia e del commissario dell’emergenza Antonio Arosio, si prepara ad allestire un ospedale da campo negli spazi esterni dell’Asilo Vittoria di Mortara. «È semplicemente una misura di prevenzione – spiega Gian Luca Vicini, responsabile della SOR Lombardia – per fronteggiare una eventuale e, ovviamente, scongiurata emergenza. Insomma, non dobbiamo lasciare nulla al caso, ma dobbiamo essere preparati a fronteggiare qualsiasi scenario possibile. Sarà aperto e operativo a partire dalle ore 11 di lunedì 18 maggio, giorno in cui ci potrebbero essere nuove aperture volute dal Governo e dalla Regione. Sarà un punto di riferimento per l’intero territorio della Lomellina in caso di una nuova emergenza».