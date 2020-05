Milano, flashmob dei commercianti sotto la sede della Regione

«Perché io non apro?». È solo uno dei cartelli di protesta dei commercianti che si sono dati appuntamento sotto la sede della Regione, organizzando un flashmob per denunciare l'insufficienza delle misure messe in campo finora dalle istituzioni per coprire gli incassi persi a causa della chiusura forzata e per far fronte alla spese fisse. Ora si attende di conoscere quali provvedimenti la Regione intenda adottare in vista del 18 maggio, e quali saranno le attività che potranno riaprire anche in Lombardia a partire da quella data. Ieri (giovedì) l’assessore regionale all’agricoltura alimentazione e sistemi verdi Fabio Rolfi ha spiegato: «Stiamo attendendo il nuovo Dpcm e le linee guida necessarie per i singoli settori. Venerdì consulteremo il comitato tecnico scientifico. L’obiettivo è la ripartenza in sicurezza, che è il paradigma della Lombardia. È fondamentale che il Governo dia indicazioni precise, poche ma chiare, indispensabili per la ripartenza».