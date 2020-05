Vigevano, gli Alpini distribuiranno pasti caldi a chi è in difficoltà

Anche gli Alpini di Vigevano scendono in campo per aiutare chi sta vivendo una situazione di difficoltà economica a causa dell’emergenza Covid-19. Presso la sede dell’associazione è stata inaugurata oggi (venerdì) una mensa d’asporto, in cui verranno distribuiti pasti caldi. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il Coordinamento Volontariato Vigevano. Nel video, gli interventi di Rossella Buratti, presidente del Coordinamento, il capogruppo degli Alpini Giuseppe Abrardi, il presidente di Cri Vigevano Andrea Motta, e il sindaco di Vigevano Andrea Sala.