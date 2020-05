Violento temporale, le immagini di via Cairoli allagata

Il violento temporale che ha colpito il Nordovest nella notte tra giovedì e venerdì ha causato danni anche a Vigevano. Nel video, le immagini della situazione in via Cairoli ieri sera. Anche molte cantine e garage della zona si sono allagate, causando diversi danni e, in alcuni casi, anche la fuoriuscita di liquami dalle fogne. In Lomellina, come nel resto del territorio provinciale, nelle ultime ore sono state numerose le chiamate ai vigili del fuoco.