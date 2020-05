Parma capitale italiana della cultura anche per il 2021

Parma sarà la capitale italiana della cultura anche per il 2021. Lo ha stabilito il Decreto Rilancio. La richiesta era stata avanzata dalla stessa città, sostenuta da Piacenza, Reggio Emilia e dalla Regione Emilia-Romagna e anche dalle altre città candidate per il prossimo anno che hanno convenuto di far slittare tutto di dodici mesi. Per Vigevano, che faceva parte del ventaglio di 43 città che avevano scelto di rilanciarsi attraverso la cultura, tutto si sposterà dunque al 2022.