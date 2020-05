Covid-19, in Lombardia raddoppiano i guariti; 69 i nuovi decessi

Sono 326 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia che portano il totale a 84.844 casi. Si alleggerisce ancora il peso sugli ospedali: i ricoverati sono attualmente 4.480 i pazienti ricoverati in ospedale, 228 (-13) in terapia intensiva. Sale invece ancora i dati dei decessi, oggi 69 mentre i guariti sono complessivamente 35.042 (+823), più del doppio di ieri.

In tutto il Paese i positivi sono 225.435 (+675) dei quali 125.176 guariti (+2.366). Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 145 (-10, dato che porta il totale complessivo a 31.908. Attualmente i contagiati in isolamento domiciliare sono 52.278, 10.311 sono i ricoverati in ospedale e 762 in terapia intensiva (-13). I guariti sono 125.176