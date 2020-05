Vigevano, non vuole farsi rilevare la temperatura: scaglia una bottiglia contro la vetrata del supermercato

Quando il personale del supermercato Md di via Farini lo ha invitato ad utilizzare il gel disinfettante a disposizione dei clienti e a sottoporsi al rllevamento della temperatura corporea, così come prescritto dalle misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19, ha avuto una reazione sconsiderata. Ha preso una bottiglietta e l'ha lanciata contro la vetrata dell'esercizio commerciale. L'episodio è avvenuto venerdì pomeriggio. L'uomo, un trentenne, è stato denunciato dai carabinieri per il reato di danneggiamento.