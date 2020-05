Coronavirus, in Lombardia 175 nuovi positivi e 24 decessi

Calano ancora i ricoverati in terapia intensiva, 252 (-3), mentre si registra un leggero aumento dei ricoverati non in terapia intensiva: 4482 (+2). Il totale dei positivi è di 85019 (+175), con 35915 (+873) persone guarite. I decessi in regione dall'inizio della pandemia sono stati 15543 (+24). In provincia di Pavia il numero dei positivi è di 5022 (+43). Per quanto riguarda il trasporto pubblico, Trenord ha confermato che i dati sono incoraggianti e che non si sono verificati assembramenti nella prima giornata di apertura: oggi (lunedì) la capienza media dei convogli è stata del 25% rispetto al periodo pre-Covid. «La Lombardia – ha spiegato il presidente Attilio Fontana – è la regione più popolosa e dinamica del Paese, per questo abbiamo ritenuto importante adottare qualche precauzione in più in questa fase delicata, come l'obbligatorietà dell'uso della mascherina. Importante per la sorveglianza sanitaria e il monitoraggio anche la misurazione della temperatura corporea».