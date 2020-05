Rifiuta di indossare la mascherine: ritardi sulla linea Milano-Mortara

Le forze dell'ordine sono dovute intervenire questa mattina (lunedì) a bordo del treno 10524 (Mortara 10,33- Milano Porta Genova 11,18) a causa di un passeggero che pare si rifiutasse di indossare la mascherina, come è prescritto dalle normative in attualemnte vigore per il contenimento del coronavirus. Un comportamento che ha causato una sosta prolungata ad Abbiategrasso, e un conseguente ritardo di oltre 20 minuti anche sul convoglio proveniente da Milano.