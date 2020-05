Va in giro ubriaco, poi aggredisce gli agenti: denunciato

Ad avvisare le forze dell’ordine è stato un cittadino, preoccupato del comportamento decisamente sopra le righe dell’uomo. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato, intorno alle 19, in via San Giacomo, poco distante dal Comando della polizia locale di Vigevano. Sono stati infatti gli agenti della polizia locale a fermare l’uomo, un cittadino di origini ecuadoregne in evidente stato di alterazione alcolica. Alla vista degli agenti, ha reagito aggredendoli e una volta portato all’interno del Comando si è rifiutato di fornire l’identità e i documenti, manifestando anche intenti suicidi, circostanza per la quale è stato richiesto l’intervento della guardia medica. Il passaporto trovato nella tasca dell’uomo ha poi permesso l’identificazione. È stato denunciato per ubriachezza molesta, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale.