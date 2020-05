Vigevano, salvo il corso di laurea in Infermieristica: il ministero concede la deroga

Il corso di laurea in Infermieristica di Vigevano è salvo. Sabato il ministro dell’Università e della ricerca, Gaetano Manfredi, ha concesso la deroga richiesta dal rettore dell’Università di Pavia, Francesco Svelto. A favore del mantenimento del corso di laurea, per il quale era stata paventata la sospensione delle immatricolazioni al primo anno, c’era stata una vera e propria mobilitazione. Il Pd aveva avviato una petizione online che in pochi giorni ha raccolto 1.500 firme. «E’ stata una mobilitazione territoriale importante – dice il segretario cittadino del Pd, Alessio Bertucci – che ha dimostrato come alla fine giocare di squadra paghi sempre». «Come M5S abbiamo dato il nostro contributo – dicono Baldina, Verni e Romaniello – trasmettendo la richiesta di deroga al Governo. Grazie al dialogo che si è instaurato tra le parti si è arrivati ad un eccellente risultato». Soddisfazione è espressa anche dal sindaco Andrea Sala. «Ringrazio a nome della città – ha detto - il rettore dell’Università per avere ottenuto la deroga al ministero che, di fatta salva la scuola di Vigevano».