Vigevano, lutto nel mondo del giornalismo: è morto Cesare Barbieri

Lutto nel mondo del giornalismo vigevanese. Nel primo pomeriggio di oggi è morto Cesare Barbieri. Aveva compiuto 55 anni a metà marzo. Appassionato di sport, calcio e basket in particolare, aveva iniziato la sua carriera giornalistica a Radio Pavia, dove si occupava dei notiziari e delle radiocronache degli avvenimenti sportivi e al settimanale Il Lunedì. Numerose le collaborazioni che aveva avviato in provincia, che aveva poi lasciato per spostarsi a Milano. Lì aveva continuato ad occuparsi di calcio in un periodico specializzato e aveva poi avviato delle collaborazioni con alcune televisioni tra le quali Sky. Ma non aveva mai interrotto i rapporti con la sua città dove, per anni, aveva continuato a giocare a basket nelle serie minori e dove tornava spessissimo. Nonostante la malattia aveva continuato a lavorare sino a pochi mesi fa. Ancora da stabilire la data dei funerali.