Covid-19: crescono i contagi in Lombardia, tornano ad aumentare i decessi

Anche se l'andamento dell'epidemia di Covid-19 continua il suo andamento in calo, in controtendenza ci sono i dati della Lombardia, dove si registrano il 60% dei nuovi contagi. Torna a crescere anche il numero di decessi, 162 contro i 99 di ieri, per un totale di 32.169. I guariti raggiungono invece quota 129.401 (+2.075). Il numero dei soggetti attualmente malati è in calo di 1.424 unità rispetto a ieri mentre nelle ultime 24 ore i nuovi contagiati sono stati 813 (erano 451).

In Lombardia attualmente ci sono 4.426 persone ricoverate (-56) delle quali 244 (-8) in terapia intensiva; crescono invece i soggetti in isolamento domiciliare, 2.261 (+282). I decessi crescono di 54 unità per un totale di 15.597 mentre i guariti sono 42.593 (+190).

Complessivamente sono stati registrati meno di 10 positivi in dodici regioni; nessun decesso è stato registrato in Campania, Sardegna, Valle D'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata e nella provincia di Bolzano.