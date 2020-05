Vigevano, sacchetti con deiezioni canine scagliati contro edicola e banca

Il perché l’abbia fatto, rimarrà probabilmente un mistero. È certo, però, che l’irrazionale comportamento è stato perpetrato in più di un’occasione. Tutto è partito con una segnalazione fatta al Comando della polizia locale di Vigevano dopo che il titolare dell’edicola di corso della Repubblica si è trovato la vetrina imbrattata da sacchetti pieni di deiezioni canine, che erano stati gettati contro. Una situazione che è stata riscontrata per due volte a distanza di una settimana, il 7 e il 14 maggio. Il secondo giorno, l’insudiciamento ha riguardato anche le vetrate della vicina filiale di banca. Gli agenti della polizia locale hanno quindi visionato i filmati della videosorveglianza comunale, riuscendo a trovare l’autore del gesto, che agiva in piena notte, tra le 2 e le 3. La buona definizione delle telecamere ha permesso di ricavare un’immagine nitida dell’uomo e le fotografie sono state diffuse tra le pattuglie del Radio Mobile. È stato un agente fuori servizio a riconoscere l’uomo in piazza Ducale e ad avvisare i colleghi, che lo hanno poco dopo fermato e identificato: si tratta di un cittadino italiano di 50 anni. È stato denunciato per imbrattamento aggravato, in quanto gli spazi insudiciati sono immobili storici.