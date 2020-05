Abbiategrasso, addio all'ex assessore Mario Sfondrini

Si è spento ieri (mercoledì) l'architetto Mario Sfondrini, direttore generale del settore opere pubbliche della regione Lombardia e figura di spicco della vita politica e amministrativa abbiatense. Negli anni Ottanta ricoprì la carica di assessore all’Edilizia e all’Urbanistica del comune di Abbiategrasso. «Mario è stato un uomo generoso, amico, sempre a disposizione di tutti coloro che lo cercavano e avevano bisogno di lui sia per i bisogni legati al sociale che per la sua competenza tecnico-amministrativa – è il ricordo del vicesindaco di Abbiategrasso Roberto Albetti – Nella sua carriera lavorativa ha svolto importanti incarichi in regione Lombardia, mantenendo sempre particolare attenzione alla nostra città ed esprimendo nuove idee e visioni lungimiranti per lo sviluppo sociale ed economico del territorio. Caro Mario, ci mancherai molto, ci mancherà il tuo sorriso e le tue allegre battute in particole da tifoso della tua squadra del cuore l’Inter, o i commenti politici che facevi negli ultimi anni con gli amici dell’Allea che chiamavamo "senato". Ti ringraziamo per il tuo insegnamento e in particolare la tua testimonianza di come si può vivere la vita spendendola per gli altri, certi, che tu ora hai raggiunto la pace in cielo e rimarrai sempre nei cuori di chi ti ha amato e stimato».