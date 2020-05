Donna morta per overdose, arrestato pusher 25enne attivo anche in Lomellina

Un 25enne marocchino, latitante e con diversi precedenti, è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Vercelli. È accusato di spaccio di sostanze stupefacenti e di morte come conseguenza di altro reato. Le indagini hanno portato a un gruppo di spacciatori attivi nel comune di Mortara e in altri centri tra Lomellina e Vercellese; il blitz è scattato nel comune di Ceranova (Pavia), dove gli agenti hanno bloccato l’auto sulla quale viaggiava il 25enne. Il giovane marocchino, in concorso con un altro pusher già arrestato, è accusato di aver ceduto la dose che aveva causato la morte per overdose di una giovane donna. Inoltre, nei primi mesi del 2019, in diversi Comuni della provincia di Cremona era stata accertata la sua attività di spaccio; nei confronti del 25enne era stata emessa una misura cautelare dal Gip del Tribunale di Cremona, a cui era fuggito. Fino a pochi giorni fa, quando è stato arrestato e portato in carcere.