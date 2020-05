Lombardia: rapporto tra tamponi e casi positivi al 2,1%, il più basso dal 1° aprile

Sono 316 i nuovi casi di positivi al coronavirus in Regione, dall’inizio della pandemia 86091. Il rapporto tra i tamponi giornalieri processati (14702, in totale 622565) e i casi positivi è al 2,1%, il più basso dal 1° aprile. In provincia di Pavia i nuovi casi diagnosticati di Covid sono 23 (in totale 5105). Continua a diminuire anche il numero dei ricoverati: in terapia intensiva sono 226 (-5), in terapia non intensiva 4119 (-162). I decessi ieri (mercoledì) sono stati 65, in totale in Lombardia 15727.