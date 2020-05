Vigevano, il corpo recuperato dal Ticino è di Antonio Carini

Il 7 maggio era stato un giovane pescatore, a bordo di un’imbarcazione, a individuare un cadavere nel fiume, dando l’allarme. I vigili del fuoco avevano poi recuperato la salma, trasferita all’Istituto di medicina legale di Pavia per l’esame autoptico. Alcune circostanze – il luogo del ritrovamento e una parte del vestiario – avevano subito fatto pensare che potesse trattarsi del 48enne di Vigevano scomparso nel fiume oltre 6 mesi fa. Ora è arrivata la conferma dall'esame del Dna: il corpo trovato è di Antonio Carini (nella foto in basso). Il 27 ottobre scorso l'uomo era stato inghiottito dal fiume dopo il rovesciamento del natante; l’amico con cui viaggiava era riuscito a raggiungere la sponda, Carini era invece scomparso nel Ticino che quel giorno era in piena.