Mortara, la protesta degli ambulanti

La collocazione dei banchi "non alimentari" in piazza Istria è considerata molto penalizzante. Così questa mattina un cinquantina di ambulanti di Mortara hanno deciso di protestare non lavorando. «E' una zona troppa esterna rispetto al centro dove invece sono rimasti gli alimentari», è la spiegazione. Gli ambulanti in protesta hanno incontrato l'assessore al commercio Granelli e il segretario di Ascom Zaverio; per lunedì pomeriggio alle 15 è invece in programma un incontro con il sindaco Marco Facchinotti. L'intenzione è quella di non tornare più in piazza Istria.