Covid-19, cala ancora il rapporto tra tamponi effettuati e numero dei positivi

Cala ancora il rapporto tra tamponi effettuati e numero dei positivi, sceso oggi all’1,5%, mercoledì era al 2,6%. E' il riscontro più interessante dei dati diffusi oggi sull'epidemia di Covid-19 in corso. In Lombardia i positivi sono oggi 86.384 (+293, ieri erano 316); i tamponi effettuati sono complessivamente 641.593 (+19.028). Calano i decessi (+57, ieri erano 65) così come i ricoverati, attualmente 4.028 (-91) e i degenti in terapia intensiva (207,-19). Il totale dei guariti sale a 44.667 (+1.018).

In tutto il Paese i nuovi contagiati sono 652 (ieri erano 642) mentre scende il numero dei deceduti (+130, 32.616). Come ieri sono 9 le regioni che non registrano alcun decesso