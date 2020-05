Palestro, la sega circolare gli amputa un dito

Un pensionato di 76 anni di Palestro è rimasto vittima di un infortunio avvenuto questa mattina intorno alle 10. Per cause che sono ancora in fase di accertamento, mentre stava utilizzando una sega circolare si è procurato l'amputazione del pollice della mano sinistra. Quando i soccorritori sono arrivati e hanno accertato l'entità della ferita hanno disposto il trasferimento dell'anziano in elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza, dove è stato ricoverato in codice giallo. Sul posto è intervenuta la polizia locale.