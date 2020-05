Prefettura, pianificati i controlli del territorio

Servizi mirati di controllo del territorio per verificare il rispetto delle norme di contenimento dell'epidemia di Covid-19. Li ha pianificati la Prefettura di Pavia questa mattina a seguito di un vertice con le forze dell'ordine. Le verifiche avverranno con la collaborazione della polizie locali così come stabilito dalla circolare inviata mercoledì ai sindaci. I controlli riguarderanno in particolare gli spostamenti, le manifestazioni e le funzioni religiose, le aree pubbliche e private, l'attività motoria e sportiva, le attività commerciali al dettaglio, i ristoranti, i servizi alla persone e le attività economiche e produttive. Le violazioni alle misure disposte dall'autorità saranno sanzionate dalla Prefettura; quelle alle misure disposte dalla Regione e dai Comuni dalle stesse autorità che le hanno disposte. Nei casi in cui la violazione riguardi una attività di impresa è prevista la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio da 5 a 30 giorni o la chiusura provvisoria dell'attività per impedire la reiterazione della violazione. I controlli saranno concentrati nel fine settimana.

Sino a questo momento sono state complessivamente controllate 88.785 persone, delle quali 3.234 sanzionate e 1.037 denunciate. Le attività commerciali controllate sono state 17.095; oltre un centinaio le sanzioni e 3 le chiusure provvisorie disposte.