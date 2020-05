In Lombardia aumentano i nuovi casi: sono 441, in provincia di Pavia 33

Sono 441 i nuovi casi in Regione (in totale 86825), ieri quelli accertati erano stati 293. Torna a salire la percentuale, al 2,6% (ieri 1,5%), dei positivi sul numero dei tamponi giornalieri processati. «I dati di oggi – ha dichiarato l’assessore al Welfare Giulio Gallera – segnano un leggero incremento della percentuale tra i tamponi effettuati e i casi risultati positivi, ma indicano anche il raggiungimento di un traguardo davvero importante: siamo scesi sotto la simbolica cifra delle 200 terapie intensive. Il numero dei ricoveri in questi reparti è infatti di 199 casi. Aumentano anche i guariti, numeri da valutare sempre nel medio periodo con la raccomandazione di continuare a rispettare le regole per non vanificare l’eccezionale comportamento mantenuto fin qui. Segnalo anche che fra i nuovi positivi registrati oggi, contiamo 108 tamponi riguardanti operatori sanitari e ospiti delle Rsa, un numero più alto rispetto alla stessa casistica degli ultimi giorni. La diffusione del contagio fra la popolazione rimane quindi stabile». In provincia di Pavia si sono registrati 33 nuovi casi di positività al Covid (totale 5184). Diminuiscono i numeri dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono 199 (-8), e di quelli ricoverati negli altri reparti che sono 4026 (-2). Il numero dei decessi ieri è di 56 persone, dall’inizio della pandemia sono stati 15840 i morti.