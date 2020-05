Vigevano, identificati in tempi record i vandali di piazza Ducale: 2 sono minorenni

Sono bastate meno di dodici ore agli agenti della polizia locale di Vigevano per individuare i responsabili dei danneggiamenti di alcuni dehors in piazza Ducale. I vandalismi si sono registrati intorno alle 3,30 di sabato. Gli accertamenti – effettuati sia grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza comunale, sia attraverso una ricerca scrupolosa sui loro profili Facebook e Instagram – hanno permesso di identificare 9 giovani, 7 dei quali sono attualmente indagati per danneggiamento e disturbo della quiete pubblica. Due di loro sono minorenni, due sono di nazionalità rumena, e alcuni hanno dei precedenti per spaccio. Tutti i giovani identificati dovranno pagare una sanzione di 400 euro perché non indossavano la mascherina. Le indagini – che proseguiranno anche nelle prossime ore – hanno coinvolto il Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando di polizia locale, mentre le foto-segnalazioni sono state effettuate dal Commissariato della polizia di Stato, che ha raccolto anche la denuncia dei gestori dei locali danneggiati.

Molto soddisfatto il vicesindaco Andrea Ceffa: «Ringrazio il personale di polizia – afferma – che si è subito messo a disposizione per poter individuare in tempi record i responsabili di un comportamento davvero intollerabile. L’investimento per la videosorveglianza si è rivelato, anche in questo caso, decisivo e ha permesso di dare una risposta immediata alla cittadinanza e ai commercianti “feriti” dal brutto episodio. Purtroppo, l’amministrazione comunale e le forze dell’ordine ce la stanno mettendo tutta per far fronte alla situazione. Venerdì sera, prima di quell’episodio, non si erano verificati particolari problemi. In generale, però, occorre ragionare se siamo pronti, o meno, a una riapertura del genere dopo il lockdown. Episodi simili si sono verificati anche in altre città, Vigevano non è un caso isolato. Il Governo e la Regione hanno preso la decisione di riaprire, ma sono poi i singoli Comuni che devono fronteggiare le conseguenze. Credo che la possibilità di introdurre nuove misure restrittive sia una scelta che debba essere presa a livello regionale. Non può ricadere sui singoli Comuni».