Notte di follia in piazza Ducale, parla il vicesindaco Ceffa

Due sanzioni per chi non indossava le mascherine e un intervento delle forze dell’ordine in via Giorgio Silva, dove si era formato un assembramento. È il bilancio del primo venerdì sera dopo il lockdown nella città ducale, dove non si sono registrati particolari problemi. Ad eccezione di un episodio, avvenuto intorno alle 3,30 di notte, quando un gruppo di giovani ha vandalizzato gli arredi di alcuni bar in piazza Ducale. «È gentaglia, per loro il lockdown non dovrebbe finire mai – commenta il vicesindaco Andrea Ceffa – La cosa che mi dà più fastidio è che si dà un’immagine sbagliata della serata. Ho parlato personalmente con i ristoratori e devo dire che c’è stata grande responsabilità e rispetto da parte di tutti». Le indagini della polizia locale per individuare i responsabili sono in corso.