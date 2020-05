Vigevano, ecco il nuovo magazzino Cri messo a disposizione da un imprenditore

Da tempo la Croce Rossa di Vigevano cercava nuovi spazi da utilizzare come magazzino. Grazie alla generosità di una famiglia di imprenditori vigevanesi, oggi (sabato) sono potuti partire i primi lavori di manutenzione all’interno di un immobile di viale Petrarca, angolo via Verdi, che è stato concesso in comodato d’uso gratuito al comitato Cri. «Oggi – spiegano dalla Croce Rossa Vigevano – sono cominciati i lavori di sistemazione grazie ai nostri meravigliosi volontari e al materiale donato da Eurocolor e Casa del Colore. Un vero lavoro di squadra. Nelle scorse settimane avevamo lanciato un appello e la risposta della nostra comunità è stata esemplare. Sono giunte numerose risposte, tra le quali quella di una famiglia dell’imprenditoria vigevanese che ha deciso di concederci in comodato d’uso gratuito un ampio spazio all’interno di un immobile di proprietà, donandoci di fatto la possibilità di aumentare sostanzialmente la nostra azione umanitaria e rispondere in maniera più efficace alle crescenti richieste di aiuto».