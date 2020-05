Vigevano, primo sabato di mercato dopo il lockdown: più di 150 i banchi

Riparte il commercio ambulante, il primo sabato dopo mesi di stop, per l'emergenza sanitaria. Da oggi (sabato) presenti, non solo il settore alimentare ma anche bancarelle di abbigliamento, calzature, casalinghi, fioristi e tanto altro. Evidente l'impegno sostenuto dall'amministrazione comunale e dalla polizia locale, per aver messo in sicurezza tutta l'area mercatale. Previsti due accessi, in piazza Calzolaio d'Italia e in Via Bramante difronte alla via Raffele. L'ingresso sarà consentito dopo rilevazione della temperatura corporea effettuata dai volontari della Croce Rossa, dalle ore 7,30 alle ore 13 nelle giornate del mercoledì e del sabato. Sentiamo le parole degli ambulanti: Lino Biundo (calzature), Antonio Gagliardi (abbigliamento) e Massimo

Gaggianesi (dolciumi).