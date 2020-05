Vigevano, vandalismi in piazza Ducale: arredi presi a calci da un gruppo di giovani

Hanno vandalizzato tavolini, sedie e fioriere dei dehors di piazza Ducale, a Vigevano. L’episodio è avvenuto intorno alle 3,30 di sabato, ed è stato documentato anche da alcuni video che stanno girando sui social. I giovani coinvolti sono decina; le immagini li mostrano mentre prendono a calci e scagliano tavoli e sedie, tra urla e bestemmie. «La polizia locale ha subito avviato un’indagine – spiega il vicesindaco Andrea Ceffa – per individuare i responsabili. Simili condotte, soprattutto in un momento del genere, creano danni a tutti. Venerdì sera la situazione era tranquilla, ho verificato di persona girando fino all’una e parlando anche con i ristoratori, che erano soddisfatti. Polizia locale e polizia di Stato erano intervenuti per alcuni problemi di assembramento davanti a un bar, ma la situazione era sotto controllo». Gli agenti del Nucleo Operativo della polizia locale stanno visionando i filmati delle telecamere della videosorveglianza comunale, che potrebbero rivelarsi decisivi per identificare i giovani coinvolti. Sempre nella nottata, intorno alle 2,20, un’ambulanza della Croce Rossa di Gambolò e un’automedica del 118 sono intervenute in piazza Sant’Ambrogio per soccorrere due persone – un giovane di 17 anni e un uomo di 32 – che, in stato di alterazione alcolica, avevano preso parte a un litigio degenerato in rissa.