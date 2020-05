Vigevano, protesta degli anarchici nei pressi della casa di reclusione

Una cinquantina di anarchici, provenienti da diverse parti d’Italia, ha manifestato pacificamente oggi pomeriggio (domenica) nei pressi della casa di reclusione di Vigevano. La protesta è iniziata intorno alle 17, con i manifestanti radunati in un campo dietro al carcere, in piena campagna. Sul posto erano presenti le forze dell’ordine, con carabinieri e polizia di Stato. Gli anarchici hanno manifestato il loro dissenso anche davanti ad altre carceri italiane dopo gli arresti del 13 maggio, su mandato della Procura di Bologna, di 12 persone, accusate di associazione terroristica e propaganda per la lotta anti-Stato; sarebbero responsabili anche dell’incendio che nel dicembre 2018 danneggiò i ripetitori di alcune emittenti nazionali e locali a Monte Donato. Sette persone sono finite in carcere, le altre cinque con l’obbligo di dimora. Una delle persone arrestate, una donna, si trova rinchiusa nella casa di reclusione di Vigevano.