Lombardia, per la prima volta da febbraio nessun decesso per Covid

Dall’inizio della pandemia sono stati 87110 i positivi al Covid-19 in Regione, 285 i nuovi casi (2,5% rapporto con i tamponi giornalieri), in calo rispetto a ieri quando ne erano stati rilevati 441. In provincia di Pavia si sono registrati 18 nuovi casi (totale 5202). Diminuiscono ancora i ricoverati in terapia intensiva, che sono 197 (-2), mentre quelli negli altri reparti sono 4017 (-9). Nelle ultime 24 ore non sono stati segnalati decessi per Covid dalla rete ospedaliera e dalle anagrafi territoriali della Regione, ma sono in corso verifiche; se il dato fosse confermato, sarebbe la prima volta da febbraio, da quando è esplosa la pandemia.