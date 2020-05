«Vergogna, rabbia e delusione. Chiedo scusa ai vigevanesi, mio figlio pagherà i danni lavorando»

Chi mi conosce credo che sappia che tipo di persona sono e che comportamento ho avuto nella mia vita credo di essere una persona rispettosa e educata in 44 anni non mi e mai capitato di commettere atti di vandalismo e neanche di trovarmi in situazioni del genere.

Nell'accaduto di venerdì notte in piazza era presente mio figlio le visioni acquisite dalla polizia non si vede che lancia o devasta arredamento ma tutto ciò non lo scagiona affatto dall'accaduto denuncia per disturbo della quiete pubblica e se ci saranno sanzioni e rimborso danni pagherà come giusto.

Pagherà di tasca sua con il suo piccolo stipendio che percepisce lavorando e quando non gli resterà un centesimo nelle tasche starà in camera a meditare guardando il soffitto quale sia l'entità della sua presenza nel fatto accaduto passa in secondo piano la mia più amarezza e che alla sua età dovrebbe capire e fare in modo di non trovarsi in questi fatti vergognosi mi fa arrabbiare ancora il suo silenzio fino a quando non mi suona alla porta la polizia e essere informato dell'accaduto facendomi sprofondare nella vergogna e nella delusione nello sconforto di cercare di capire dove ho sbagliato! Forse il mio sbaglio essere stato troppo permissivo e di poco polso.

Con questo voglio dire a chi crocifigge i genitori vi auguro di vero cuore di non trovarsi mai in queste circostanze perché lo sconforto e tanto la rabbia e la delusione!!

Chiedo scusa ai cittadini Vigevanesi e soprattutto ai titolari dei locali in causa.