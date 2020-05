Anarchici, le immagini della protesta davanti al carcere

Quella di oggi pomeriggio (domenica) è stata una protesta analoga ad altre che si sono verificate in istituti di pena italiani dopo gli arresti del 13 maggio di 12 persone, su mandato della Procura di Bologna, accusate di associazione terroristica e propaganda per la lotta anti-Stato. Una delle 7 finite in carcere si trova all'interno della casa di reclusione di Vigevano. Sul posto, sono intervenuti carabinieri e polizia di Stato.