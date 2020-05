Nella prima domenica dopo la fine del lockdown, le messe sono tornate ad essere celebrate in presenza dei fedeli. Le chiese si sono attrezzate, con gel disinfettante e adeguando gli spazi per rispettare le distanze di sicurezza. Nel video, le immagini delle celebrazioni in alcune chiese di Vigevano: San Pietro Martire, Ss. Giovanni e Pio, Sacro Cuore e Frati. A Garlasco (nella foto in basso) la messa di questa mattina è stata celebrata all’aperto, con i posti a sedere allestiti in piazza della Repubblica davanti alla chiesa.