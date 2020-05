“Mila e Shiro” come non li avete mai visti

È un progetto nato durante il lockdown con l’obiettivo di far ridere. A idearlo è stato il gambolese Massimiliano (Max) Sonsogno, insegnante, attore, conduttore radiofonico, consigliere comunale e moltissimo altro. I suoi commenti agli episodi del noto cartone animato giapponese “Mila e Shiro” rivelano quanto di assurdo e di incongruente c’è nelle vicende dei protagonisti del cartone, scovando errori e stranezze. Il suo canale è già seguito da oltre 700 iscritti, ora l’obiettivo è raggiungere la soglia dei mille. I titoli ai primi 4 episodi pubblicati sono già un manifesto artistico: “Le leggi della fisica in Giappone”, “Stalking e logopedia... e gli attacchi di panico di Shiro”, “Allenatori con le calze a rete”, “Kill Sunny”. I riferimenti – anche colti – non mancano, e contribuiscono a rendere il tutto qualcosa di più di una semplice parodia.

L’intervista sul numero de L’Informate Vigevanese in edicola