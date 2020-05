Caldaie e condizionatori abbandonati: sequestrato deposito di rifiuti

Caldaie, condizionatori e tubi abbandonati all'interno di un terreno privato di strada Longorio, a Vigevano. Lunedì mattina gli agenti della polizia locale, insieme al Dipartimento Arpa di Pavia, hanno posto sotto sequestro un deposito abusivo di circa 500 metri cubi di rifiuti speciali, non pericolosi. Arpa ha utilizzato un drone per effettuare i rilievi preliminari dell'area. Non è la prima volta che il Comando di polizia locale di Vigevano collabora con Arpa per individuare discariche abusive sul territorio comunale.