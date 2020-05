Lombardia: nessun decesso ieri, oggi i morti sono 34

È stato confermato il dato di domenica relativo ai decessi quando, per la prima volta dall'inizio della pandemia, non si sono registrati morti per Covid-19. Oggi le vittime riportate sul bollettino ufficiale fornito dalla Regione sono 34 (dall'inizio della pandemia sono state 15874). I nuovi casi di positivi al coronavirus sono 148, complessivamente 87258 (la percentuale dei casi positivi sul totale dei tamponi giornalieri oggi è oggi di 2,6); i nuovi casi in provincia di Pavia sono 4, in totale 5206. Cala di un'unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, attualmente 19, mentre quelli negli altri reparti sono 3721 (-296). I guariti nelle ultime 24 ore sono 513, in totale 46169.