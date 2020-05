Vigevano, trovati con hashish e marijuana: denunciati due giovani

Alla vista dei militari dell’Arma, i due giovani hanno iniziato ad agitarsi. Si trovavano a bordo di un’auto ferma in strada Vignazza. Dopo l’identificazione – entrambi 22enni, con pregiudizi di polizia – si è deciso di effettuare verifiche più accurate. Appena fuori dal veicolo c’erano cartine e sigarette spezzate in due e vuotate del tabacco; all’interno, i carabinieri della Stazione di Vigevano hanno trovato numerosi fogli di carta stagnola e 435 euro in contanti. Portati in caserma, dopo una perquisizione personale, sono stati trovati 25 grammi di hashish, e nelle loro abitazioni altri 5 involucri con all’interno complessivamente 10 grammi di marijuana, e diverso materiale per il confezionamento delle dosi. Entrambi i giovani sono stati denunciati, in stato di libertà, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.