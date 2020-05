Abbiategrasso, cadavere recuperato nel Naviglio

A dare l'allarme è stato un passante, che ha notato il corpo nel naviglio di Bereguardo, ad Abbiategrasso. Sul posto, intorno alle 11,10, sono immediatamente accorsi carabinieri, polizia locale, personale del 118 e i vigili del fuoco. Il nucleo Saf ha recuperato il cadavere. Purtroppo per la donna, una signora di 70 anni, non c'era ormai più nulla da fare. L'intervento è stato effettuato all'altezza di via Guglielmo Tenca, di fronte al parco comunale "Granatieri". I militari della Compagnia di Abbiategrasso si stanno occupando delle indagini.