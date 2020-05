Vigevano, scivola nel canale: 82enne soccorso dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Vigevano sono intervenuti questa mattina (lunedì), intorno alle 9,20, in strada della Pescatora per soccorrere un anziano di 82 anni, che era scivolato, cadendo dentro un canale senza acqua. L’anziano stava effettuando delle operazioni di pulizia della vegetazione. Fortunatamente, non ha riportato gravi ferite; all’arrivo dei soccorsi era cosciente, ed è stato trasferito in codice verde con un’ambulanza della Croce Rossa di Mortara al pronto soccorso dell’ospedale civile di Vigevano, dove è stato sottoposto agli accertamenti necessari.