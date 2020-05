Vigevano, auto avvolta dalle fiamme: intervengono i vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Vigevano sono intervenuti questa mattina intorno alle 5.30 in via Tre Colombaie per l’incendio di un’auto. Le operazioni di spegnimento da parte del personale del distaccamento di via Trieste sono durate circa un’ora; l’auto è andata completamente distrutta. Ancora da accertare le cause del rogo; sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Vigevano.