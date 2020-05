Mobilità a Pavia, serve un piano per settembre al fine di capire come ci si potrà spostare in tempo di Covid. La consigliera di minoranza Ilaria Cristiani (Partito Democratico) denuncia il fatto che non siano state ancora prese delle decisioni su un tema così importante, quando la gente inizierà ad affollare i mezzi pubblici per recarsi a lavoro, e i bambini dovranno essere accompagnati a scuola (sempre che le scuole riaprano). Recentemente è nato un gruppo su Facebook chiamato 'il sellino spiritato', che promuove le biciclette in un'ottica di mobilità sostenibile, e che ospita quotidianamente dirette e confronti sul tema. A quanto pare però, il comitato che ha creato la pagina non è entrato nelle grazie del Comune di Pavia che non lo ha accolto tra le associazioni alle quali aprire la porta all'interno del dibattito consiliare in fase di commissioni, un episodio che la consigliera Cristiani aveva commentato come un atto poco democratico da parte del sindaco.