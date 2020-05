Anche a Vigevano scatta la stretta sugli alcolici in strada

La proposta del sindaco di Pavia, Fabrizio Fracassi, di limitare la vendita da asporto di alcolici e gli orari di apertura di ristoranti e locali è stata discussa oggi (giovedì), durante un incontro in videoconferenza del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Rosalba Scialla alla presenza dei primi cittadini di Pavia, Vigevano, Voghera e Carbonara Ticino, insieme ai vertici provinciali delle forze dell’ordine. La proposta presentata è stata condivisa dai sindaci presenti, e sarà adottata in via sperimentale il prossimo fine settimana. Ecco le misure previste:

il divieto per supermercati e alimentari di vendere bevande alcoliche da asporto dopo le 22;

il divieto per bar, ristoranti e locali d’intrattenimento di vendere bevande alcoliche per asporto dopo la mezzanotte, con la conseguente limitazione, fino all’orario di chiusura, della vendita di alcolici solo per consumazione al tavolo;

obbligo di chiusura al pubblico per tutti gli esercizi entro le 2.

Il prefetto ha inoltre inviato una lettera a tutti i primi cittadini della provincia di Pavia, chiedendo di valutare l’adozione di queste misure, il cui rispetto sarà monitorato dall’attività di controllo delle forze dell’ordine, in collaborazione con le polizie locali.