Dorno, banale lite per un parcheggio finisce con un pugno in faccia

Una discussione degenerata per un banale motivo è finita oggi pomeriggio (giovedì) con l’arrivo di ambulanza, carabinieri e agenti della polizia locale, i quali si stanno occupando degli accertamenti. L’episodio è avvenuto intorno alle 17,45, nei pressi del parcheggio del supermercato In’s, a Dorno. Da una primissima ricostruzione dell’accaduto, parrebbe che il dissidio abbia coinvolto un volontario del Comune, che stava recintando una parte del parcheggio per effettuare il taglio dell’erba, e un automobilista, che era intenzionato a fermarsi con il veicolo nella zona che era stata appena chiusa. Ad avere la peggio sarebbe stato il volontario, che ha ricevuto un pugno in faccia; fortunatamente, non avrebbe riportato ferite tali da richiedere il trasporto in ospedale.