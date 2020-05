Fontana: «Dati in miglioramento, convinto che dal 3 giugno i lombardi potranno spostarsi fuori Regione»

«I dati sono in miglioramento rispetto alle precedenti settimane – ha dichiarato oggi (giovedì) il presidente della Lombardia Attilio Fontana – La Lombardia rientrerà sicuramente tra le Regioni che avranno libertà di movimento. Sono convinto che dal 3 giugno i lombardi saranno liberi di circolare in tutta Italia».Sulla questione, è intervenuto il professor Carlo Signorelli, docente di Igiene e Sanità pubblica all’Università Vita e Salute San Raffaele di Milano e all’Università di Parma: «Non esiste solo l’indicatore ‘RT’ per stabilire se una ragione è più o meno a rischio. L’algoritmo su cui si basa l’Istituto Superiore di Sanità fa infatti riferimento a 21 valori che esaminano i singoli aspetti di questa malattia (ricoveri, dimissioni, guarigioni, nuovi casi, e altri) – afferma – Bisogna leggere tutti gli indicatori e avere molta cautela, in particolare per quelli che derivano da nuovi casi. Più che ai dati della singola giornata è necessario fare attenzione ai trend che, in Lombardia, sono in diminuzione. A oggi, infatti, calano i ricoverati in terapia intensiva e negli ospedali. Tutto lascia intendere, dunque, che possiamo guardare avanti con un moderato ottimismo. In Lombardia, dove c’è una centrale unica per le chiamate di emergenza urgenza, nelle ultime settimane si è tornati, per le urgenze di tipo respiratorio, ai livelli antecedenti il Covid, con pochissimi pazienti nei pronto soccorso e quasi nessuno grave da determinare accessi alla terapia intensiva».

I nuovi casi in Regione sono 382 (da inizio pandemia 88183), in provincia di Pavia 9. I ricoverati in terapia intensiva sono 173 (-2), negli altri reparti 3470 (-156). I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 15507: la percentuale dei casi positivi sul totale dei tamponi giornalieri oggi è al 2,5. I decessi per Covid ieri sono stati 20 (15974 dall’inizio della pandemia).