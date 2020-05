Coronavirus, “L’Oca Ciuca” offrirà la cena agli operatori sanitari

Un modo per dire grazie a chi, durante la fase più acuta della pandemia, ha lavorato nei reparti Covid. L’Oca Ciuca – rinomato ristorante del centro storico di Vigevano, in via XX Settembre – offrirà una cena agli operatori sanitari residenti nella città ducale. «Vi ricordate quando erano i nostri eroi? Avevamo promesso di farlo – si legge nel post sulla pagina Facebook del ristorante pubblicato questa mattina – e noi manteniamo sempre le nostre promesse. Oggi riapriamo le porte dell'Oca Ciuca. Da oggi, e per tutto il mese di giugno, tutti i venerdì aspettiamo anche voi: infermieri, medici, Oss che avete lavorato in reparti Covid, prenotate la vostra cena. Sarete nostri ospiti gratuitamente». È necessaria la prenotazione.