Garlasco, infortunio sul lavoro: soccorso 41enne

I sanitari del 118 sono intervenuti questa mattina (venerdì), intorno alle 9,10, in un’officina alla frazione Bozzole di Garlasco per soccorrere un uomo di 41 anni, ferito in seguito a un infortunio. È stato soccorso e trasportato su un’ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano al pronto soccorso del San Matteo di Pavia, dove è arrivato in codice giallo; avrebbe riportato un trauma a due dita della mano sinistra. Per gli accertamenti sull’accaduto sono stati allertati gli agenti della polizia locale di Garlasco e gli ispettori di Ats Pavia.