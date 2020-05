Da lunedì in Lombardia riaprono palestra e piscine

Da lunedì 1° giugno riapriranno palestre, piscine, circoli culturali e ricreativi in Lombardia. È quanto stabilisce la nuova ordinanza regionale, valida fino al 14 giugno, che è stata firmata oggi dal presidente Attilio Fontana. «L’attività fisica all’aperto potrà essere eseguita nel rispetto delle misure di distanziamento di 2 metri previste dal Dpcm vigente – si specifica – Via libera anche all’accesso nei parchi tematici e di divertimento, oltre che nei parchi faunistici. Dal 15 giugno è previsto anche l’inizio dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza (dai 3 ai 17 anni) e le attività di spettacolo, fatta salva la possibilità di svolgere le prove in assenza di pubblico già a partire dal 1° giugno, sempre nel rispetto di quanto previsto delle regole delle ‘linee guida’ interregionali». Rimane obbligatorio, anche all’aperto, indossare le mascherine.