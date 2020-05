Lombardia: 354 nuovi casi e 38 decessi nelle ultime 24 ore

Sono 354 i nuovi casi registrati in Regione (ieri erano stati 382), 88537 dall’inizio della pandemia; in provincia di Pavia si è registrato un incremento di 32 nuovi pazienti con il Covid (in totale 5293). Stabili i dati sui ricoveri in terapia intensiva (173, stesso dato di ieri), in leggero aumento invece i ricoveri negli altri reparti (+82, totale 3552). La percentuale dei casi positivi sul totale dei tamponi giornalieri processati rimane la stessa di ieri, ovvero 2,5. I decessi per Covid nelle ultime 24 ore sono stati 38 (16012 dall’inizio della pandemia).