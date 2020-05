Rissa in via Cairoli per una ragazza: i denunciati hanno 13 e 14 anni

Scene da film questo pomeriggio (venerdì) in via Cairoli, dove intorno alle 16,40 c’è stata una rissa tra due gruppi di giovani. Cinque di loro – tutti minorenni, di origini straniere e residenti a Milano – sono arrivati a Vigevano in treno, con l’intenzione di andare a Ticino. A scatenare la violenza sembrerebbe essere stata una rivalità in amore per una ragazza, amica di uno dei giovani che arrivavano da Milano, ma fidanzata con un ragazzo di Vigevano. Quest’ultimo avrebbe saputo dell’arrivo del contendente attraverso alcune stories postate su Instagram, e ha pensato di andare con un gruppo di amici a dargli il “benvenuto” nella zona della stazione. Qui è scattata una rissa in piena regola, con tanto di urla, spintoni in mezzo a via Cairoli, strappi di magliette ecc. Quando tutto sembrava finito, i due gruppi si sono incrociati nuovamente nella zona del ponte della Giacchetta, dove hanno continuato a picchiarsi. Sul posto è arrivata una pattuglia del Radiomobile della polizia locale, che ha poi chiesto l’ausilio del Nucleo Operativo. Le indagini sono scattate subito e, nel giro di pochissimo tempo, gli agenti hanno individuato i primi responsabili, raggiunti in un negozio di bricolage in corso Di Vittorio: cinque minorenni, residenti a Milano, sono stati identificati, e due di loro – un 13enne e un 14enne – sono stati denunciati per rissa. Gli agenti del Comando di via San Giacomo sono al lavoro per identificare anche gli altri giovani che hanno preso parte alla rissa.